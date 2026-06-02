Гендиректор ХК «Салават Юлаев» может сменить Иосифа Марача в горсовете Уфы

Генеральный директор АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» Ринат Баширов (с июля 2021 года) победил в праймериз «Единой России» к выборам в горсовет Уфы. Господин Башкиров набрал 1422 голоса по одномандатному избирательному округу №16, значительно опередив ближайшего конкурента — главного врача уфимской поликлиники №50 Елену Джикаеву (535 голосов).

Сейчас депутатом горсовета Уфы по этому избирательному округу является предприниматель Иосиф Марач.

Выборы в горсовет Уфы пройдут в сентябре.

Ринат Баширов родился в июне 1968 года. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Карьеру начинал инспектором Цэсовской участковой инспекции Госстраха Октябрьского района Уфы. В 1992-2001 годах работал в налоговых органах, затем возглавлял отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов минфина республики, позже — отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС. В 2009-2013 года с перерывом на несколько месяцев 2010 года работал в администрации президента России в должности главного советника управления внутренней политики. В 2010 году короткое время работал помощником врио главы республики Рустэма Хамитова, но вскоре оставил эту должность из-за разногласий. В октябре 2018 года была назначен первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии, а в июле 2021 года возглавил менеджмент «Салавата Юлаева».

