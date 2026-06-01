Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигрантов на мужчину в Екатеринбурге

Председателю СКР Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании обстоятельств совершения хулиганских действий в отношении мужчины в Свердловской области, передает Следком.

По информации, распространяемой в социальных сетях, в районе Южного автовокзала Екатеринбурга группа мигрантов напала на мужчину после конфликта с продавцом-иностранцем. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность пострадавшего уже установлена. «Это местный житель по имени Виталий, 1969 года рождения. Врачи 24-й ГКБ пытались оказать ему необходимую помощь, но он не стал госпитализироваться и самовольно покинул медучреждение»,— сообщил полковник Горелых.

Он добавил, что сотрудники полиции устанавливают очевидцев происшествия, изучают записи камер видеонаблюдения и принимают меры по розыску и задержанию нападавших. «По итогам проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное процессуальное решение»,— резимировал Валерий Горелых.

По данному факту следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Председатель СКР поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Полина Бабинцева