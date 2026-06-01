Четверо пациентов ульяновского психдиспансера заболели туберкулезом

В одном из отделений Ульяновской областной психиатрической больницы имени В. А. Копосова зафиксировано четыре случая заболевания туберкулезом среди пациентов. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения. Распространившуюся в соцсетях информацию о заболевании 60 пациентов и 14 медработников в ведомстве опровергли.

По словам главного врача Ольги Гаврилиной, заболевшие направлены в противотуберкулезный диспансер, где для пациентов с психическими расстройствами развернуто специализированное отделение. Сейчас там находятся 26 пациентов больницы, 22 из которых проходят профилактическое лечение из-за контакта с зараженными. После дообследования и КТ их переведут обратно в психиатрическую больницу. Персонал отделения прошел обследование и профилактическое лечение, диагноз ни у кого не подтвердился.