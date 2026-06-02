Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Беатриса Сандомирская.1894–1974»

Дата: До 21 июня Место: ГМИИ им. А. С. Пушкина

В Пушкинском музее открывается первая за 60 лет выставка скульптора Беатрисы Сандомирской (1894–1974), объединяющая работы из российских и армянских собраний. Ее художественный язык складывался под влиянием Сергея Волнухина и Сергея Коненкова, но своим учителем она называла и Казимира Малевича, а памятник Робеспьеру ее работы в первые годы советской власти вызывал громкие обсуждения. Сандомирская организовывала ГСХМ в Оренбурге и Туркестане, участвовала в Обществе русских скульпторов, при этом глубоко изучала кубизм, примитивизм и африканскую пластику. В итоге ее собственное творчество эксперты определяют как самостоятельную пластическую версию модернизма, а не простое следование перечисленным течениям.

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«Пионеры искусства Омана»

Дата: до 16 августа Место: Третьяковская галерея

В Третьяковской галерее открылась экспозиция, посвященная современному искусству Султаната Оман, где древние традиции мирно соседствуют с актуальными художественными поисками. В основе выставки — коллекция Национального музея Омана (основан в 2013 году), включающая живопись и скульптуру с 1970-х годов до наших дней, причем активное развитие профессионального искусства в стране началось лишь во второй половине XX века, а ключевым этапом стало создание молодежной студии в 1980-м. Большая часть работ — пейзажи: одни художники берут обобщенные образы пустынь, гор и побережий, другие фиксируют конкретные ландшафты с их исторической спецификой. В первую очередь выставка демонстрирует, как Оман формирует уникальный культурный язык без разрыва с наследием.

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«Формулы вечности»

Дата: до 19 июля Место: ГЭС-2

В ГЭС-2 открылась выставка «Формулы вечности», где холод рассматривают одновременно как физическое явление и культурную метафору — от ледяных тронов в морозильных камерах до астрофизических экспериментов с лазерами. Проект объединяет живопись (Рембрандт, Рерих), архитектуру и обработку космических данных в реальном времени, показывая, как тема низких температур пронизывает науку и искусство. Организаторы утверждают, что холод здесь предстает не средой, а универсальным инструментом мышления, связывающим устройство Вселенной с повседневностью и творчеством.

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ТЕАТР

«Наш класс»

Дата: 10 и 16 июня Место: Театр имени Вахтангова

В Театре Вахтангова — спектакль «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека. Истории десяти одноклассников из польского городка Едвабне, основанные на реальных событиях 1940-х годов. За несколько часов сценического времени герои проходят путь от детских игр и первой любви до старости, предательства и ненависти, а исторический контекст задает тему нравственного выбора. Режиссер Наталья Ковалева подчеркивает, что это не только польская, но общечеловеческая история об ответственности и позднем раскаянии, от которой нельзя отгородиться.

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«Повод остаться»

Дата: 15 и 16 июня Место: Театр на Таганке и Театр эстрады

В Театре на Таганке 15 июня и в Театре эстрады 16 июня пройдет спектакль «Повод остаться» — комедия по пьесе Бернарда Слейда «По особым случаям», где впервые вместе играют Виктория Исакова и Игорь Гордин. Их герои Эмма и Майкл — образцовая пара с тремя детьми, которая спустя 15 лет брака мирно расходится, обещая остаться друзьями, но каждая новая встреча дает шанс все вернуть. Режиссер Игорь Теплов замечает, что смотрит на историю глазами детей, которые сильнее всего пострадали от развода и при этом видят, как их родители ведут себя по-детски. Оригинальную пьесу Слейд написал в 1982 году, уже будучи номинантом на «Оскар» и автором нескольких успешных сценариев, так что драматургическая основа у постановки крепкая и проверенная временем.

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Фото: Театр эстрады Спектакль «Повод остаться»

Фото: Театр эстрады

КИНО

«Коммерсант»

В российский прокат вышла криминальная драма «Коммерсант» — экранизация автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» о том, как в 1996 году успешный банкир после сомнительной сделки оказался в «Матросской тишине». Главную роль исполнил Александр Петров (он же выступил креативным продюсером), а поставили картину 24-летние братья Федор и Никита Кравчуки в своем дебюте. Сюжет строится вокруг молодого предпринимателя, который вместе с другом ввязывается в аферу с хищением госсредств и теряет все, после чего его ждет жестокая тюремная реальность и переоценка собственных ценностей. Кинокритики отмечают бойкий клиповый монтаж и тяжелую атмосферу СИЗО, при этом сам Петров демонстрирует нехарактерную для себя сдержанность.