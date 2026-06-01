В Татарстане 2 июня ожидаются грозы и сильный ветер
Во вторник, 2 июня, Татарстан окажется под влиянием атмосферного фронта. В республике ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, местами сильные, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Днем возможны грозы, усиление ветра до 15–18 м/с, локально возможен град.
Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем потеплеет до +16…+21 градусов.