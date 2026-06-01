«КамАЗ-мастер» занял первое и второе места на ралли в Китае

Команда «КамАЗ-мастер» завершила международное ралли «Такла-Макан — 2026» в Китае, заняв первое и второе места в грузовом зачете. Победителем гонки стал экипаж Богдана Каримова, вторым финишировал экипаж Алмаза Ахмедова, сообщила пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «КамАЗ-мастер»

Заключительный этап ралли прошел в районе Большого каньона Вэньсу. Финальный спецучасток длиной 159 километров пролегал через русла рек, горные ущелья, валуны и участки, пострадавшие от наводнений и оползней. Несмотря на сложный маршрут, оба экипажа «КамАЗ-мастер» добрались до финиша без серьезных поломок.

По итогам почти 3,5 тыс. километров спецучастков экипаж № 502 в составе Богдана Каримова, Дмитрия Никитина и Ильгиза Ахметзянова занял первое место. Экипаж № 501 — Алмаз Ахмедов, Иван Мальков и Антон Шибалов — стал серебряным призером. Третье место досталось экипажу Юрия Наймана из команды Ural Motorsport.

Для «КамАЗ-мастер» это стало первым участием в международном ралли такого уровня за последние четыре года.

Анна Кайдалова