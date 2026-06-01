Бывшую сотрудницу администрации Богородского округа осудят за мошенничество

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы администрации Богородского округа, обвиненной в мошенничестве. Об этом сообщили в суде.

По фабуле дела в 2015—2016 годах обвиняемая в должности делопроизводителя по земельным вопросам богородской администрации и затем — документоведа в МФЦ изготовила поддельный договор купли-продажи земельного участка и зарегистрировала его в официальном реестре. В результате муниципальный земельный участок был незаконно отчужден, ущерб превысил 456 тыс. руб.

Обвиняемая не признала вину, она арестована.

