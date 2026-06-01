СКР начал проверку после столкновения автобуса и автомобиля в Володарском округе

Управление СКР по Нижегородской области начало доследственную проверку после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля. Как писал «Ъ-Приволжье», ДТП произошло в Володарском районе.

Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.

За рулем автомобиля находилась 65-летняя женщина. Она погибла на месте. Пострадали несколько пассажиров автобуса.

Областная прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств аварии.