СКР начал проверку после столкновения автобуса и автомобиля в Володарском округе
Управление СКР по Нижегородской области начало доследственную проверку после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля. Как писал «Ъ-Приволжье», ДТП произошло в Володарском районе.
Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.
За рулем автомобиля находилась 65-летняя женщина. Она погибла на месте. Пострадали несколько пассажиров автобуса.
Областная прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств аварии.