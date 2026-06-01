Жителя Первоуральска осудили за уклонение от армии с помощью «двойника»

Первоуральский городской суд назначил Георгию Минину 10 месяцев ограничения свободы и штраф 100 тыс. руб. по делу об уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что обвиняемый, не имея законных оснований для освобождения или отсрочки, не желая служить в ВС РФ, использовал поддельные медицинские документы с якобы имеющимся у него заболеванием.

Для получения нужного заключения он обращался в различные медицинские центры, однако хронического заболевания у него выявлено не было. Тогда в 2023 году за него прошел обследование нанятый за деньги дублер, у которого такое заболевание действительно было.

Получив поддельное медицинское заключение, Георгий Минин передал его в военный комиссариат. Призывная комиссия, основываясь на этом документе, признала мужчину ограниченно годным к военной службе, освободила его от призыва и зачислила в запас.

В суде обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что все медицинские обследования проходил самостоятельно, а хронические заболевания, препятствующие службе в армии, у него действительно есть.

Суд признал Георгия Минина виновным в приобретении, хранении и использовании поддельного официального документа, освобождающего от обязанностей (ч. 3 ст. 327 УК РФ), и уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ ему установлены ограничения.

