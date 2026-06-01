Экс-главу чувашской страховой компании оштрафовали за выплату себе премий
Суд в Новочебоксарске назначил штраф в размере 120 тыс. руб. бывшему руководителю ОАО «Чувашская медицинская страховая компания». Его признали виновным в присвоении и служебном подлоге, сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.
Экс-главу чувашской страховой компании оштрафовали за выплату себе премий
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным надзорного ведомства, руководитель без согласования с советом директоров выписал самому себе премию и материальную помощь. Кроме того, он фиктивно трудоустроил знакомого, который фактически не работал в компании.
Следствие считает, что в 2018–2020 годах подсудимый получал зарплату фиктивного сотрудника, подделывая табели учета рабочего времени и другие документы. Общий ущерб превысил 600 тыс. руб.
Помимо штрафа с него взыскали сумму причиненного ущерба.