Суд в Новочебоксарске назначил штраф в размере 120 тыс. руб. бывшему руководителю ОАО «Чувашская медицинская страховая компания». Его признали виновным в присвоении и служебном подлоге, сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главу чувашской страховой компании оштрафовали за выплату себе премий

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Экс-главу чувашской страховой компании оштрафовали за выплату себе премий

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, руководитель без согласования с советом директоров выписал самому себе премию и материальную помощь. Кроме того, он фиктивно трудоустроил знакомого, который фактически не работал в компании.

Следствие считает, что в 2018–2020 годах подсудимый получал зарплату фиктивного сотрудника, подделывая табели учета рабочего времени и другие документы. Общий ущерб превысил 600 тыс. руб.

Помимо штрафа с него взыскали сумму причиненного ущерба.

Анна Кайдалова