Все идет по ЕР-плану

В Челябинске стали известны итоги региональной части предварительного голосования партии «Единая Россия» (ЕР). Процедура прошла без неожиданностей, при полном контроле и управлении со стороны исполкома регионального отделения ЕР и политического блока областного правительства. Все, кто числились фаворитами голосования, в итоге в нем победили, а те, кого «не согласовали» на уровне региона, или политики, которые находились в конфликте с руководством региона, не смогли показать результатов, позволяющих остаться в предвыборной гонке. При этом, если расклад на праймериз повторится осенью уже непосредственно на выборах в Госдуму, то «единороссовская» часть депутатского корпуса Челябинской области в нижней палате федерального парламента сменится более чем наполовину. Эксперты считают такое развитие событий вполне реальным и оценивают перспективу ротации депутатов позитивно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стали известны результаты предварительного партийного голосования «Единой России» по Челябинской области. Они опубликованы на официальном сайте «Единой России». Первые места в одномандатных округах Госдумы и проходные позиции в голосовании по партсписку заняли те, кого наблюдатели и ожидали увидеть на этих позициях.

Так, победителем в общем голосовании по партийным спискам стал считавшийся одним из фаворитов «гонки», действующий депутат Госдумы от Челябинской области, зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, участник специальной военной операции Олег Голиков (63 022 голоса).

На втором месте также действующий депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Дмитрий Вяткин (55 688 голосов), также считавшийся безоговорочным фаворитом праймериз и, как уверены наблюдатели, обладающий мощной поддержкой из Москвы.

Третьим стал депутат заксобрания Челябинской области, сотрудник Магнитогорского металлургического комбината, участник СВО Андрей Орехов (43 564 голоса), которого считают «представителем ММК» и возможным кандидатом в первую тройку партийных «паровозов».

Четвертым оказался председатель заксобрания региона Олег Гербер (34 881 голос), еще один кандидат на место одного из трех «паровозов». Наконец, пятым стал депутат заксобрания Алексей Денисенко (28 982 голоса) — предприниматель с почти неограниченными финансовыми возможностями и, как считается, безусловный фаворит политблока регионального правительства.

Всего лишь седьмой по итогам праймериз — еще один депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике, уроженец Магнитогорска Станислав Наумов (25 348), который ради участия в праймериз «Единой России» покинул ряды ЛДПР. Однако седьмой результат вряд ли позволит ему при сохранении нынешних раскладов и дальше всерьез претендовать на мандат.

Только тринадцатый — действующий депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов (11 151 голос). У господина Бурматова давний и открытый конфликт с властями региона, и он не пользовался их поддержкой во время праймериз.

В голосованиях по одномандатным округам победу одержали также те, кого причисляют к фаворитам и кандидатам, согласованным региональным политблоком.

Так, по Челябинскому одномандатному избирательному округу №188 голосование выиграл зампред заксобрания региона Евгений Илле (16 303 голоса).

В Металлургическом округе №189 победил уже упоминавшийся Алексей Денисенко (18 160 голосов), обогнавший Владимира Бурматова практически с двукратным отрывом, а третье место занял победитель списочного голосования Олег Голиков (6593 голоса).

В Коркинском округе №190 победил депутат городской думы Челябинска, главврач детской поликлиники Антон Рыжий (21 627 голосов), который, похоже, станет оппонентом (как считают наблюдатели, заведомо, согласованно посильным оппонентом) для старожила Госдумы, лидера регионального отделения «Справедливой России» Валерия Гартунга.

В Магнитогорском округе №191 была заранее предопределена победа Владимира Дремова, топ-менеджера ММК (32 156 голосов).

Наконец, в Златоустовском округе №192 после снятия с праймериз действующего депутата Госдумы, участника СВО и орденоносца, но еще одной персоны нон-грата для руководства региона Олега Колесникова ожидаемую победу одержал еще один весьма финансово обеспеченный фаворит областного политблока, промышленник и совладелец группы «Феррум» Антон Ковалев (24 680 голосов).

Если результаты праймериз будут подтверждены в ходе осеннего голосования на выборах в Госдуму, и в нем победят те, кого считают фаворитами, то «единороссовская» часть депутатского корпуса Челябинской области в нижней палате Федерального собрания изменится более чем наполовину.

Так, одним из возможных вариантов для «Единой России» в Челябинской области станет появление во главе регионального списка тройки лидеров, в которую войдут губернатор региона Алексей Текслер, Олег Гербер и Антон Орехов. При этом после выборов Текслер и Гербер останутся на своих нынешних должностях, а в федеральный парламент отправится Орехов и те, кто будут следовать за ним по списку. Два-три возможных места по партспискам получат Андрей Орехов, Олег Голиков и Дмитрий Вяткин.

Судя по итогам праймериз, региональный политблок и руководство области ожидают, что «партия власти» победит в четырех из пяти одномандатных округах, депутатами от которых станут Евгений Илле, Алексей Денисенко, Владимир Дремов и Антон Ковалев. Антон Рыжий не считается фаворитом в противостоянии с лидером СР Валерием Гартунгом, у которого налажены позитивные отношения с главой региона.

«Результаты праймериз ЕР в Челябинской области оказались ожидаемые. Они прошли под полным, если не сказать тотальным контролем политблока правительства области и исполкома регионального отделения ЕР. Они смогли превратить голосование в максимально политически организованный процесс. Агитация или информирования тех избирателей, кто собирался участвовать в голосовании, было выстроено, и люди, в общем, понимали, чего именно от них просят. В итоге те, кого видят депутатами Госдумы глава региона Алексей Теслер и его окружение, получили либо первые места, либо наиболее выгодные позиции в числе победителей голосования по партийным спискам. Те, кого не видели — ничего не получили»,— считает политолог, социолог Алексей Ширинкин.

По мнению эксперта, складывающаяся по итогам праймериз серьезная ротация депутатского корпуса — «дело хорошее», поскольку обновление элит и работа социальных и кадровых лифтов должны время от времени давать свои плоды и результаты.

Окончательное утверждение кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму пройдет на партийном съезде, который ориентировочно состоится 27 июня, сообщал ранее секретарь генерального совета партии Владимир Якушев на встрече с журналистами.

Дмитрий Моргулес