У нижегородца изъяли партию табака без маркировки на 10 млн рублей

В Нижегородской области сотрудники ФСБ и полиции пресекли и изъяли у двух жителей Дзержинска крупную партию табачной продукции общей стоимостью более 10 млн руб. По данным ФСБ, вся изъятая табачная продукция не имела положенной по закону маркировки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Силовики выявляют возможных соучастников и выясняют все обстоятельства противоправного деяния.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце мая в Нижнем Новгороде сотрудники полиции изъяли у местного жителя 50 тыс. пачек немаркированной табачной продукции на сумму более 7,5 млн руб.

Андрей Репин