В Самарской области к ответственности привлекли начальника депо за некачественный ремонт вагонов

Сызранский транспортный прокурор внес представление руководителю вагонного ремонтного депо «Сызрань» за некачественный ремонт вагонов. Допустившее нарушения должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте) с назначением наказания в виде штрафа. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В депо «допускались нарушения при проведении планового ремонта и технического обслуживания вагонов, в том числе колесных пар, тормозного оборудования и тележек грузовых вагонов». По требованию прокурора для повторного ремонта возвращены четыре вагона, а также восемь узлов и деталей, в ходе которого дефекты устранены.

Руфия Кутляева