В Оренбуржье выясняют обстоятельства травмирования 13-летней девочки пулькой

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования ноги несовершеннолетней пневматической пулькой. Проводятся розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному инциденту, сообщает полиция Оренбургской области.

По предварительным данным ведомства, вечером 31 мая в полицию поступило сообщение о причинении травмы ноги 13-летней девочке в результате действий неизвестных. Находясь у вышки сотовой связи в п. Газодобытчиков Оренбургского района, девочка почувствовала боль в области ноги. Медицинским работником была диагностирована гематома мягких тканей. Спустя время несовершеннолетняя в сопровождении матери снова обратилась в лечебное учреждение с болями в ноге. После чего была извлечена пневматическая пулька.

Руфия Кутляева