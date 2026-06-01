Исполняющим обязанности директора ИМО КФУ назначили Айрата Каюмова

Исполняющим обязанности директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ назначили бывшего директора «Лизинговой компании малого бизнеса Республики Татарстан» Айрата Каюмова. Об этом сообщила пресс-служба ректора КФУ Ленара Сафина.

На этом посту господин Каюмов сменил Раиля Фахрутдинова.

Айрат Каюмов окончил Казанский государственный университет по специальности «Правоведение», является кандидатом юридических наук. Также он получил образование в сфере менеджмента в Казанском финансово-экономическом институте. Стаж его работы в финансовой отрасли составляет 27 лет.

