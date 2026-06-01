В Кузбассе охотник застрелил 17-летнего подростка в лесу

В Кузбассе обнаружено тело 17-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), сообщает следственное управление СКР региона.

По версии следствия, инцидент произошел в лесу недалеко от села Междугорного. Правоохранители установили, что один из трех местных жителей во время охоты произвел прицельный выстрел, в результате которого юноша погиб. По данным РЕН ТВ, мужчина принял подростка за зверя. Предварительно установлено, что подросток вместе со своим другом катался в этом районе на мопедах.

Тело погибшего было обнаружено ночью 31 мая. Фигуранты дела задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Александра Стрелкова