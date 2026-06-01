В Оренбурге подрядчик для получения контракта на ремонт кровли использовал подложный документ

В Оренбурге возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) по факту использования юридическим лицом подложного документа. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, образовательное учреждение разместило извещение о проведении конкурса на ремонт кровли в марте 2026 года. Одним из критериев оценки заявок являлось предоставление исполненных участником закупки договоров на строительство (ремонт) зданий за последние три года.

Один из участников конкурса представил договор, согласно которому в 2025 году коммерческая организация выполнила работы по капитальному ремонту административного здания. Этот документ позволил фирме стать победителем конкурса. Проверочные мероприятия показали, что работы юридическим лицом в рамках представленного договора не выполнялись.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

Руфия Кутляева