ХК «Металлург» на два года продлил контракт с защитником Александром Сиряцким

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» продлил соглашение с защитником Александром Сиряцким. Контракт рассчитан до конца сезона 2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

Александр Сиряцкий стал хоккеистом системы «Металлурга» в 2022 году, вступив в состав «Стальных лисов». С этой командой он сыграл 42 матча и набрал 23 (5+18) очка. В этом же сезоне он впервые дебютировал в КХЛ и сыграл в составе «Металлурга» три встречи без набранных очков.

В сезоне 2025/2026 защитник закрепился в «Металлурге». За 42 встречи набрал 5 (2+3) очков.

