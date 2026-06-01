В Самарской области среди победителей праймериз депутат Госдумы Владимир Кошелев и зампред областного правительства Вячеслав Романов
В Самарской области определены лидеры предварительного голосования «Единой России» к выборам в Самарскую губернскую думу по 25-ти территориальным группам.
Электронное голосование длилось неделю и завершилось вчера, 31 мая.
Больше всего голосов набрали:
советник гендиректора НИИ «Гипрониигаз» и депутат думы Самары Алексей Долматов (Волжская территориальная группа № 1);
зампредседателя правительства Самарской области Вячеслав Романов (Самарская территориальная группа № 2);
старший преподаватель кафедры «Промышленная теплоэнергетика» политеха Алексей Сатонин (Железнодорожная территориальная группа № 3);
председатель правления «Земского банка» Максим Симонов (Куйбышевская территориальная группа № 4);
директор ЗАО «Новокуйбышевск-Волгоэлектромонтаж», депутат думы Новокуйбышевска Евгений Черняев (Новокуйбышевская территориальная группа № 5);
главный врач «Тольяттинской городской клинической больницы № 2 имени В.В. Баныкина» Виталий Сибряев (Центральная территориальная группа № 6);
депутат думы Тольятти, зампредседателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Денис Радченко (Тольяттинская территориальная группа № 7);
замдиректора ГАУ Самарской области «Самара Арена» Алексей Юрьев (Ставропольская территориальная группа № 8);
депутат думы Тольятти Виталий Подоляко (Татищевская территориальная группа № 9);
председатель профкома профсоюзной организации АвтоВАЗа Елена Рожкова (Автозаводская территориальная группа № 10);
депутат Самарской губернской думы Дмитрий Литвинов (Безымянская территориальная группа № 11);
участник СВО Михаил Тамбовцев (Кировская территориальная группа № 12);
депутат Госдумы Владимир Кошелев (Красноглинская территориальная группа № 13);
гендиректор ООО «Арсенал Атлета» Юрий Кузнецов (Сергиевская территориальная группа № 14);
депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету Виктор Кузнецов (Похвистневская территориальная группа № 15);
сотрудник ЗАО «Нефтефлот» Егор Поваляев (Комсомольская территориальная группа № 16);
председатель профкома профсоюза «Тольяттиазота» Дмитрий Назин (Жигулевская территориальная группа № 17);
депутат думы Сызрани Сергей Прокофьев (Сызранская территориальная группа № 18);
депутат губдумы Елена Крылова (Приволжская территориальная группа № 19);
президент ООО «Инвестиционная компания «РР Развитие» Роман Плотников (Чапаевская территориальная группа № 20);
председатель Областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина (Солнечная территориальная группа № 21);
замгендиректора ООО «Средневолжская землеустроительная компания» Дмитрий Егоров (Промышленная территориальная группа № 22);
гендиректор ООО «Группа компаний «МИР» Ринат Рахматуллин (Советская территориальная группа № 23);
Александр Живайкин (Кинельская территориальная группа № 24);
генерал-лейтенант Андрей Колотовкин (Отрадненский одномандатный избирательный округ № 25).