В Самарской области среди победителей праймериз депутат Госдумы Владимир Кошелев и зампред областного правительства Вячеслав Романов

В Самарской области определены лидеры предварительного голосования «Единой России» к выборам в Самарскую губернскую думу по 25-ти территориальным группам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Электронное голосование длилось неделю и завершилось вчера, 31 мая.

Больше всего голосов набрали:

советник гендиректора НИИ «Гипрониигаз» и депутат думы Самары Алексей Долматов (Волжская территориальная группа № 1);

зампредседателя правительства Самарской области Вячеслав Романов (Самарская территориальная группа № 2);

старший преподаватель кафедры «Промышленная теплоэнергетика» политеха Алексей Сатонин (Железнодорожная территориальная группа № 3);

председатель правления «Земского банка» Максим Симонов (Куйбышевская территориальная группа № 4);

директор ЗАО «Новокуйбышевск-Волгоэлектромонтаж», депутат думы Новокуйбышевска Евгений Черняев (Новокуйбышевская территориальная группа № 5);

главный врач «Тольяттинской городской клинической больницы № 2 имени В.В. Баныкина» Виталий Сибряев (Центральная территориальная группа № 6);

депутат думы Тольятти, зампредседателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Денис Радченко (Тольяттинская территориальная группа № 7);

замдиректора ГАУ Самарской области «Самара Арена» Алексей Юрьев (Ставропольская территориальная группа № 8);

депутат думы Тольятти Виталий Подоляко (Татищевская территориальная группа № 9);

председатель профкома профсоюзной организации АвтоВАЗа Елена Рожкова (Автозаводская территориальная группа № 10);

депутат Самарской губернской думы Дмитрий Литвинов (Безымянская территориальная группа № 11);

участник СВО Михаил Тамбовцев (Кировская территориальная группа № 12);

депутат Госдумы Владимир Кошелев (Красноглинская территориальная группа № 13);

гендиректор ООО «Арсенал Атлета» Юрий Кузнецов (Сергиевская территориальная группа № 14);

депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету Виктор Кузнецов (Похвистневская территориальная группа № 15);

сотрудник ЗАО «Нефтефлот» Егор Поваляев (Комсомольская территориальная группа № 16);

председатель профкома профсоюза «Тольяттиазота» Дмитрий Назин (Жигулевская территориальная группа № 17);

депутат думы Сызрани Сергей Прокофьев (Сызранская территориальная группа № 18);

депутат губдумы Елена Крылова (Приволжская территориальная группа № 19);

президент ООО «Инвестиционная компания «РР Развитие» Роман Плотников (Чапаевская территориальная группа № 20);

председатель Областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина (Солнечная территориальная группа № 21);

замгендиректора ООО «Средневолжская землеустроительная компания» Дмитрий Егоров (Промышленная территориальная группа № 22);

гендиректор ООО «Группа компаний «МИР» Ринат Рахматуллин (Советская территориальная группа № 23);

Александр Живайкин (Кинельская территориальная группа № 24);

генерал-лейтенант Андрей Колотовкин (Отрадненский одномандатный избирательный округ № 25).

Сабрина Самедова