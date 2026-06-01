В Уфе после вмешательства прокуратуры пенсионерке пересчитали квартплату
Прокуратура Советского района Уфы обязала ресурсоснабжающую организацию пересчитать пенсионерке плату за горячее водоснабжение на сумму более 100 тыс. руб.
По данным «Ъ», это БашРТС.
Проверка установила, что местная жительница обратилась в организацию по вопросу перерасчета платы за горячее водоснабжение в связи с вышедшим из строя прибором учета. По итогам проверки надзорное ведомство внесло представление директору организации.
Организация выполнила требования прокуратуры.