НОВИКОМ опубликовал отчетность за первый квартал 2026 года

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первый квартал 2026 года. По итогам отчетного периода объем активов банка составил 1 302,2 млрд рублей, а прибыль — 7,5 млрд рублей, что на 45% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Собственные средства на конец квартала составили 135,2 млрд рублей.

Стабильные результаты достигнуты благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, надежной ресурсной базе, эффективному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала. Показатели свидетельствуют о сильной позиции НОВИКОМа в топ-15 крупнейших кредитных организаций России.

Системное развитие бизнеса НОВИКОМа и его лидирующие позиции на рынке подтверждают оценки ведущих российских и зарубежных рейтинговых агентств. Так, весной 2026 года агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня АА(RU), а «Эксперт РА» подтвердило его на уровне ruAA со стабильным прогнозом. В начале 2026 года ведущее кредитное рейтинговое агентство Китая CSCI Pengyuan присвоило НОВИКОМу кредитный рейтинг AA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале.

«Результаты работы НОВИКОМа в первом квартале создают серьезный задел для долгосрочного роста и развития основных направлений деятельности банка. Они свидетельствуют о состоятельности стратегии, утвержденной акционером, и говорят о высоком уровне доверия со стороны наших партнеров. Мы последовательно усиливаем позиции в ключевых сегментах бизнеса, повышаем эффективность процессов и продолжаем разрабатывать уникальные решения для финансирования лидеров отраслей и крупных инвестиционных проектов», — подчеркнула Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Елена Георгиева.

НОВИКОМ более 30 лет работает на финансовом рынке России, а 10 лет назад вошел в контур Госкорпорации Ростех. Благодаря обширным компетенциям в работе с промышленностью, наработанным за эти годы, сегодня банк выступает универсальным финансовым партнером ведущих компаний системообразующих отраслей. Банк обеспечивает финансирование проектов по модернизации производств, внедрению инноваций и развитию научных разработок, содействует росту малого и среднего бизнеса, участвует в укреплении кадрового потенциала компаний. НОВИКОМ также является значимым участником межбанковского рынка и рынка капитала.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * олдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

