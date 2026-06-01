Сколько бегунов было в белых футболках? Искусственный интеллект от Интерсвязи посчитал участников «Зеленого марафона»

30 мая в Челябинске состоялся «Зеленый марафон», объединивший любителей бега и сторонников активного отдыха. Большая команда компании «Интерсвязь» не только приняла участие в забеге, но и продемонстрировала на мероприятии свои высокие технологии.

«Мы поддерживаем здоровый образ жизни, поэтому наши сотрудники с удовольствием состязаются во многих спортивных соревнованиях. Не смогли пройти мимо и этого марафона. Бежим технологично под присмотром нашей системы видеоаналитики», — отметил ивент-руководитель «Интерсвязи», участник марафона Руслан Латыпов.

ИТ-компания представила проект под названием «Пульс марафона».

«На большом экране, установленном на главной сцене спортивного праздника, мы показывали кадры с видеокамер, установленных по маршруту. Система анализирует происходящее — сколько бегунов находятся сейчас на проспекте Ленина: сколько из них в белых футболках, или, например, в красных кроссовках. Сейчас такая аналитика становится не только технологией для крупных городских событий, но и сервисом для всех наших пользователей, которые могут получать нейроотчеты с историей происходящих событий с камеры видеонаблюдения», — рассказал руководитель разработки центра технологий искусственного интеллекта компании «Интерсвязь» Эдуард Хафизов.

Услуга доступна в новых тарифах видеонаблюдения от «Интерсвязи»: достаточно приобрести камеру и подключить сервис. Пользователю больше не нужно часами изучать архив в поисках нужного фрагмента. Система позволяет мгновенно находить конкретные события. Например, умный поиск точно определит, во сколько во двор заехал автомобиль, зафиксирует активность у подъезда или покажет происходящее на парковке. Внедрение интеллектуального поиска делает управление безопасностью простым и быстрым, сводя к минимуму время на работу с видеоархивом.

