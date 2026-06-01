Проект городской кольцевой железной дороги в Казани находится на завершающем этапе разработки. Об этом РБК Татарстан сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала РЖД Александр Черемнов.

Проект кольцевой электрички в Казани вышел на финальный этап разработки

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По его словам, сейчас завершается доработка раздела транспортной безопасности. После этого можно будет перейти к реализации инициативы.

Первый этап проекта предполагает строительство третьего пути на участке Юдино — Дербышки, а также железнодорожного съезда в районе станции Новое Аракчино. В дальнейшем кольцо соединит аэропорт, вокзалы Казань-1 и Казань-2, а также городской общественный транспорт.

Общая протяженность кольцевой железной дороги составит 48 км. Проект предусматривает 17 остановочных пунктов.

Анна Кайдалова