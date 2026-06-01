Проект кольцевой электрички в Казани вышел на финальный этап разработки
Проект городской кольцевой железной дороги в Казани находится на завершающем этапе разработки. Об этом РБК Татарстан сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала РЖД Александр Черемнов.
По его словам, сейчас завершается доработка раздела транспортной безопасности. После этого можно будет перейти к реализации инициативы.
Первый этап проекта предполагает строительство третьего пути на участке Юдино — Дербышки, а также железнодорожного съезда в районе станции Новое Аракчино. В дальнейшем кольцо соединит аэропорт, вокзалы Казань-1 и Казань-2, а также городской общественный транспорт.
Общая протяженность кольцевой железной дороги составит 48 км. Проект предусматривает 17 остановочных пунктов.