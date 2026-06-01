Спецслужбы проведут антитеррористические учения в Кольцово и Арамили

Оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористическое учение со 2 по 4 июня. Как сообщили в региональной антитеррористической комиссии, учения направлены на отработку действий по пресечению теракта на территории аэропорта Кольцово и поселка Светлый Арамильского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

В связи с этим с 08:00 2 июня до 15:00 4 июня будут введены временные ограничения для граждан и транспорта в отдельных районах территории проведения учения. Ограничения затронут микрорайон Химмаш, ул. Чистую, Сибирский тракт, ул. Трактовую и Испытателей, Арамильский тракт, ул. Пролетарскую, Карла Маркса и Гарнизон, подъезд к п. Кольцово, подъезд к Сулимовскому торфянику, Челябинский тракт, ул. Димитрова и Грибоедова, а также поселок Светлый (Арамильский ГО).

Отмечается, что аэропорт Кольцово будет работать в штатном режиме.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона заранее планировать маршруты, соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и при поиске сведений о ходе и результатах учений ориентироваться только на официальные источники информации.