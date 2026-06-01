Бывший следователь стал заместителем главы Златоуста

Экс-сотрудник СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов с 1 июня назначен заместителем главы Златоуста. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

В новой должности Анатолий Селиверстов будет курировать работу управления муниципальной милиции администрации и муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа». Ранее он последовательно был начальником в усть-катавском, миасском и златоустовском отделах СУ СКР по региону.

Виталина Ярховска