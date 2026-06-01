Лантратова анонсировала скорую встречу с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ближайшее время проведет встречу с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. Вероятнее всего, встреча пройдет во время нового обмена военнопленными между Россией и Украиной, уточнила госпожа Лантратова.

По словам Яны Лантратовой, стороны будут обсуждать вопросы сотрудничества. «Это вопрос по возвращению курских жителей, которые находятся не на территории нашей страны, это вопрос взаимного посещения военнопленных, все вопросы, связанные с правозащитным сотрудничеством»,— сказала госпожа Лантратова журналистам (цитата по ТАСС).

Аппарат уполномоченного по правам человека в России уточняет число жителей Курской области, которые остаются на территории Украины после вторжения ВСУ в регион в 2024 году, сообщила Яна Лантратова. Всего, по ее информации, российская сторона вернула 165 курян. За время СВО удалось воссоединить 80 семей, которые были разлучены из-за боевых действий, добавила уполномоченный по правам человека.