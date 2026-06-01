Новак назвал регионы с АЭС и ГЭС перспективными для ЦОДов

Наиболее перспективные регионы для размещения центров обработки данных (ЦОД) --- Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская, Свердловская области, где есть атомные электростанции, а также Красноярский край, Хакасия, Иркутская и Амурская области, где расположены гидроэлектростанции. Об этом написал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

По его словам, сейчас около 80% действующих серверных ферм сосредоточено в Москве и Московской области, Санкт-Петербург формирует второй по значимости кластер с долей 7%. При этом, как отметил вице-премьер, такие регионы, как Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Дагестан, характеризуются точечным развитием с ориентацией на близость к магистральным линиям связи и источникам электроэнергии.

«На сегодняшний день текущая установленная мощность ЦОД, предназначенных для выполнения полезных вычислений, составляет 1,8 ГВт. Согласно прогнозам, к 2030 году ожидается увеличение мощности ЦОД до 4,3 ГВт. Ежегодно энергопотребление дата-центрами в России растет примерно на 18%», — отметил Новак.

По его словам, конкурентное преимущество России в развитии ЦОД — наличие диверсифицированных источников энергии. Сегодня для энергоснабжения ЦОД используется атомная, гидро-, газовая, угольная и возобновляемая энергия — все эти виды генерации широко развиты в нашей стране и представлены в рамках Единой энергосистемы России, отмечает он. Увеличение вычислительных мощностей ЦОД требует роста энергопотребления. Только крупным инвесторам ЦОД — Сберу, «Яндексу», «Ростелекому» и «Росатому» — совокупно потребуется порядка 2 ГВт мощностей к 2030 году.