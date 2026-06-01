Начальная цена аукциона на право КРТ в Мотовилихе составит 21 млн рублей

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края издало приказ «О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по улицам Уральской и Восстания в Мотовилихинском районе города Перми». Как указано в документе, торги в форме электронного аукциона должны пройти в срок до 10 июля 2026 года. Начальная цена составит 21 млн руб., шаг аукциона — 1 млн руб.

Общая площадь проекта КРТ, включающего три несмежные территории, составит 33,8 га. В его границы войдут аварийные и ветхие дома, нежилые помещения, объекты социального назначения. Самый большой контур по Уральской улице ограничен улицами Братьев Вагановых и Авиационной. Реализовать проект КРТ инвестор должен в течение 17 лет с момента заключения договора.

В обязательства застройщика войдет улучшение жилищных условий населения, ликвидация ветхого и аварийного жилья общей площадью 10,3 тыс. кв. м с возведением современных домов, ремонт улично-дорожной сети, благоустройство территории и создание объекта социальной инфраструктуры.