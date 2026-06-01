Жительница Белебея обвиняется в участии в мошеннической схеме

Мировой суд по Орджоникидзевскому району Уфы рассмотрит уголовное дело 19-летней жительницы Белебея, обвиняемой в неправомерном обороте средств платежей (чч. 3, 4 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе 2025 года незнакомец предложил обвиняемой за вознаграждение оформить банковский счет и предоставить к нему доступ. Позднее на этот счет поступили деньги, похищенные у жителя Керчи.

Из-за блокировки счета обвиняемая перевела деньги на другой счет и, обналичив их в банкомате, передала подельнику.

Материалы дела в отношении ее сообщника выделены в отдельное производство.

Майя Иванова