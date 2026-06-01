«Россети Тюмень» с начала года провели 250 уроков электробезопасности для детей и подростков

За январь-май 2026 года системообразующая сетевая компания Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов провела 250 уроков по электробезопасности и энергосбережению. Площадками для просветительских встреч стали школы, детсады, детские оздоровительные и школьные лагеря, а также социальные учреждения для несовершеннолетних. Профилактические мероприятия посетили порядка 7,3 тысячи человек.

В ходе классных часов специалисты «Россети Тюмень» рассказали подрастающему поколению о пользе электричества, дали рекомендации по обращению с бытовыми приборами, а также напомнили, почему нельзя приближаться к подстанциям и чем опасен запуск шаров и воздушных змеев вблизи линий электропередачи. Лекторы использовали мультимедийные презентации и материалы спецпроекта Группы «Россети», размещенные в сообществе Маши Лампочкиной во ВКонтакте.

Системообразующая энергокомпания уделяет значительное внимание профилактике электротравматизма. Всего с 2017 года «Россети Тюмень» провели более 4,5 тысячи профилактических мероприятий для 238 тысяч человек.

