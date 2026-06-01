Челябинская область попала в топ-10 регионов по количеству выбросов

В 2025 году совокупные выбросы предприятий и транспорта в Челябинской области составили 451,2 тыс. т. Регион занял девятое место в рейтинге субъектов России по количеству выбросов, указано в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За год совокупные выбросы на Южном Урале сократились на 8,1% по сравнению с 2024 годом. В целом по стране показатель упал на 4%. Больше всего суммарные выбросы уменьшились в республиках Ингушетия (60,6%) и Чечня (57,9%), а также в Кировской области (36,4%).

Самыми загрязненными регионами стали Красноярский край (совокупные выбросы в 2025 году — 2,3 млн т), Кемеровская область (1,5 млн т) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,3 млн т). Особенно негативное воздействие на окружающую среду усилилось в республиках: Кабардино-Балкарской (совокупные выбросы выросли на 156,1%), Тыве (+98,2%) и Дагестане (+94,3%).

Виталина Ярховска