Заместителем главы администрации Альметьевского района стал Рамиль Закиров

В Альметьевске избрали нового заместителя главы Альметьевского муниципального района. Им стал Рамиль Закиров, сообщила пресс-служба районной администрации.

Он имеет опыт работы в сфере инновационного развития молодежи и образования. С 2017 года возглавлял детский технопарк «Кванториум» в Альметьевске, с 2019 года — «Дом пионеров». С 2016 года Закиров является депутатом городского совета.

Начальником отдела муниципального контроля исполкома района назначили Илуса Вильданова. С 2014 года он работает в структуре районной администрации, ранее возглавлял отдел рекламы и информации в департаменте экологии и благоустройства. В новой должности он будет отвечать за контроль благоустройства и соблюдение правил содержания территорий.

Анна Кайдалова