Быстрее, сильнее, эффективнее
Новая эра спортивной индустрии
14 мая ИД «Коммерсантъ» выступил организатором экспертной дискуссии, посвященной ключевым векторам трансформации спортивной индустрии и ее влияния на экономическое развитие. Круглый стол объединил на одной площадке представителей власти, руководителей профильных федераций и общественных организаций, а также крупный бизнес, поддерживающий спорт.
Участники встречи обсудили внедрение технологических инноваций в тренировочные процессы, новые экономические модели управления и эффективные инструменты пропаганды массового спорта. Обсуждение получилось максимально живым, содержательным и по-хорошему дискуссионным: эксперты обменялись работающими кейсами и наметили векторы партнерства. Главным выводом по итогам встречи стало признание положительного влияния спорта на общество и экономику.