Подведены итоги конкурса «Кем работают ваши родители?»
Республиканский видеоконкурс «Кем работают ваши родители?», организованный АО «БЭСК», завершен. Экспертное жюри оценило работы детей и подростков в трех возрастных категориях: от 5 до 8, от 9 до 12 и от 13 до 16 лет.
Призеры в младшей возрастной группе:
- 1 место - Михаил и Инна Кузьмичи (ИАП Башкирэнерго);
- 2 место – Амина Мамбетова (ПО «ЦЭС»);
- 3 место – Агния Стеценко (ПО «ЦЭС»);
- 3 место - Софья Суркова (ПО «ИЭС»).
Призеры среди участников 9-12 лет:
- 1 место – Родион Мохов (ПО «КЭС»);
- 2 место – Вадим Шарипов (ПО «ЦЭС»);
- 3 место – Эльза Хананова (ПО «СЭС»);
- 3 место – Ксения Апсаликова (ПО «НЭС»).
Призеры среди учатников старшей возрастной группы
Жюри приняло решение первое и второе места в старшей возрастной группе не присуждать.
- 3 место – Оливия Саетова (ПО «НЭС»).
В номинации «Лучший видеоролик по выбору аудитории официальной группы ВКонтакте» победителем признан Эмиль Кутлугильдин из ПО «СЭС». В дополнительной номинации «За яркое актерское мастерство» победила Стефания Телина из ПО «ИЭС».
