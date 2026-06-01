Завершился третий детский турнир городской думы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня, 1 июня, подошел к финалу третий ежегодный футбольный турнир для детей, который организован по инициативе председателя Екатеринбургской городской думы Анны Гурарий. Соревнования были приурочены к Международному дню защиты детей. Всего участвовало восемь команд, каждая из которых победила на отборочных играх по своему району: Железнодорожный, Верх-Исетский, Академический, Ленинский, Чкаловский и Октябрьский. Финал прошел на территории манежа Академии футбольного клуба «Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Анна Гурарий Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Анна Гурарий Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Среди партнеров турнира — Министерство здравоохранения и Министерство спорта Свердловской области, ОМВД, УГМК, РМК.

С приветственным словом на церемонии выступили Анна Гурарий, депутаты Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских и Лев Ковпак, олимпийский призер по лыжному спорту и заместитель директора Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов. Поддержать ребят и пожелать спортивных успехов пришли депутаты городской думы Александр Альшевских, Алексей Мещеряков, Владислав Овчинников, Алексей Шестаков. Многие из депутатов городской думы не смогли лично присутствовать на турнире, но внесли свой вклад в организацию события.

«Хочу поблагодарить депутатов городской думы, которые третий год подряд проводят этот турнир, чтобы вы занимались спортом и любили его. Мы будем болеть за каждого, желаем всем проявить себя на самом высоком уровне»,— обратилась к юным спортсменам на открытии финальных игр Анна Гурарий. Она отметила, что один из матчей сегодня пройдет для детей с ограниченными возможностями здоровья. На поле выйдет инклюзивная команда футбольной школы «Юнион». Сопровождать юных спортсменов будут депутаты и сотрудники аппарата городской думы, члены Молодежной палаты при городской думе.

Поддержать участников пришли родители маленьких спортсменов. «В этом году мы видим, что гораздо больше родителей приехали в качестве поддержки. Настоящий праздник для детей, для их родителей, для всей семьи»,— прокомментировала председатель гордумы Анна Гурарий.

Впервые турнир по футболу, приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел в Екатеринбурге в 2024 году. Соревнование проводят по инициативе председателя Екатеринбургской городской думы Анны Гурарий.

Победителем турнира стал ФК «Факел» из Октябрьского района, второе место занял ФК «Космодром – II» из Ленинского, бронзу получил ФК «VFL» из Верх-Исетского.

Алексей Буров