Банковский холдинг «РТ-Финанс» раскрыл отчетность по МСФО за 2025 год

Банковский холдинг «РТ-Финанс» (входит в Госкорпорацию «Ростех») опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2025 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам 2025 года активы банковского холдинга выросли на 36% и составили 1 711 млрд руб., чистая прибыль превысила 31 млрд руб.

Отчетность банковского холдинга «РТ-Финанс» включает финансовые показатели головной организации АО «РТ-Финанс» и его дочерних обществ, предоставляющих банковские, инвестиционные, финансовые, страховые, пенсионные продукты и услуги регистратора.

«В 2023 году Корпорацией принято решение о формировании холдинговой компании в области предоставления финансовых услуг, головной организацией которой стало АО «РТ-Финанс». Таким образом мы консолидировали финансовые ресурсы Госкорпорации и уже сейчас холдинг «РТ-Финанс» играет ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности предприятий Корпорации. Более того, мы создали банковский холдинг – уникальную модель управления финансовыми активами Корпорации. Полученный результат за 2025 год свидетельствует о правильности выбранной стратегии – рост активов банковского холдинга за 12 месяцев составил 36% и достиг 1,7 трлн рублей», — сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Игорь Завьялов.

Совокупный капитал банковского холдинга по итогам отчетного периода вырос на 20% и составил 174 млрд руб. Чистый процентный доход превысил 64 млрд руб.

«Отчетность подтверждает продолжающееся расширение масштабов деятельности банковского холдинга «РТ-Финанс». По итогам 2025 года чистая прибыль банковского холдинга превысила 31 млрд рублей, совокупный капитал вырос на 20%. Как финансовый центр Госкорпорации Ростех, мы оказываем содействие нашим партнерам в реализации их стратегических планов и тактических задач любой сложности, предоставляя при этом оптимальные финансовые решения», — отметил генеральный директор АО «РТ-Финанс» Андрей Кондратьев.

Банковский холдинг «РТ-Финанс» образован в декабре 2024 года. Деятельность холдинга сфокусирована на предоставлении предприятиям отечественной промышленности и их работникам комплекса финансовых услуг. Среди основных направлений — полный спектр банковских услуг, включающий международные расчеты, факторинг и выпуск цифровых финансовых активов, страховая брокерская деятельность, оказание услуг регистратора. Физическим лицам банковский холдинг предлагает банковское обслуживание, корпоративные пенсионные и страховые программы, обучение финансовой грамотности. Одним из крупнейших активов холдинга является АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

На базе банковского холдинга «РТ-Финанс» действует центр компетенций по составлению и сопровождению аудита консолидированной финансовой отчётности по МСФО для Госкорпорации «Ростех» и ее организаций.

Головной организацией банковского холдинга является АО «РТ-Финанс». Устойчивые рыночные позиции организации подтверждаются высокими оценками рейтинговых агентств. «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг организации на уровне ruAAA (наивысший уровень надежности) со стабильным прогнозом. В мае 2026 года агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности «РТ-Финанс» на уровне AA(ru) также со стабильным прогнозом.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 80 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

** * АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

