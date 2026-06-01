Структура «Газпрома» предупредила омских должников об ограничении подачи газа

«Газпром межрегионгаз Омск» (входит в группу «Газпром межрегионгаз») уведомил ряд теплоснабжающих организаций Омской области о возможном ограничении подачи газа. Основанием стал рост их задолженности, сообщила пресс-служба компании.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Омск», по итогам января—мая 2026 года просроченная задолженность теплоснабжающих организаций Омской области за потребленный природный газ достигла 1,8 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее этот показатель увеличился на 379 млн руб. Так, АО «Тепловая компания» нарастило долг на 635,3 млн руб. до 857,2 млн руб.

Структура «Газпрома» сообщила о сложившейся ситуации в надзорные органы, администрацию Омска и областное правительство.

