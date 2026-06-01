В Самарской области за полгода таунхаусы подорожали на 11,1%

За полгода, с декабря 2025 года, на территории Самарской области цены на таунхаусы увеличились на 11,1%. Средняя стоимость таунхауса в регионе составляет 12,15 млн руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соседних регионах цены на таунхаусы ниже. Так, в Ульяновской области цена за полгода снизилась на 6,1% и составила 10,8 млн руб. В Оренбургской области стоимость повысилась на 0,9% и достигла 8,45 млн руб.

Согласно опубликованным данным портала, в 48 регионах из 81 исследованного таунхаусы подорожали, в 33 — подешевели. Подорожание больше всего коснулось Северной Осетии (+55,3%), Псковской области (+52,1%), Севастополя (+32,2%), республики Карачаево-Черкесия (+28,1%), Алтая (+24%). Наибольшее падение цен затронуло Красноярский край (–27,3%), Курскую область (–26,2%), Чувашию (–21,8%), Астраханскую область (–20,3%).

В целом по стране за полгода стоимость таунхауса увеличилась на 2,1%. Средний лот стал стоить 13,8 млн руб. В пересчете на квадратный метр стоимость составила 93,6 тыс. руб., увеличившись на 1,9% за полгода.

Руфия Кутляева