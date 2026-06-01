Компания вернувшегося с СВО экс-министра Прикамья увеличила уставный капитал

В ООО «Николаевское» уставный капитал увеличен с 19 тыс. до 29 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в ЕГРЮЛ 28 мая. Владельцем 100% долей организации является бывший министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин. Среди прочего общество занимается продукцией из мяса убойных животных и мяса птицы. В прошлом году компания увеличила чистую прибыль на 11% — до 780 тыс. руб., а выручку на 5% — до 249 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: страница Олега Хараськина в соцсети Следующая фотография 1 / 2 Фото: страница Олега Хараськина в соцсети

Олег Хараськин работал на муниципальной службе с 2001 года, когда был избран главой Чернушинского муниципального района. В 2006 году он был назначен министром сельского хозяйства Пермского края. С 2009 по 2011 год работал в ЗАО «Уралгазсервис» на должности заместителя гендиректора. В 2011-м стал заведующим приемной президента РФ и руководителем аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю. Согласно Rusprofile, Олег Хараськин является учредителем нескольких ООО — «Инвест-групп», «Николаевское», «Торговая группа Гермес» и «Страна Пекарния Чайковский», а также председателем сельхозкооператива «За Святую Русь». Весной прошлого года господин Хараськин заявил, что отбыл на Донбасс «с глубокой и длительной командировкой».

В апреле Олег Хараськин зарегистрировался в качестве ИП. Тогда в беседе с «Ъ-Прикамье» он сообщил, что вернулся из командировки полгода назад и уже «трудится на предпринимательской ниве».