Лукашенко рассказал о «хороших отношениях с умницей» Ким Чен Ыном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «умницей», нацеленным на сотрудничество, а также признался, что не считает главу Северной Кореи диктатором. Об этом он заявил на встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко, пишет издание БЕЛТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и глава КНДР Ким Чен Ын

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и глава КНДР Ким Чен Ын

«Я совсем недавно был в КНДР. Знаете, на меня руководитель произвел очень серьезное впечатление. Умница! Молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор и прочее. Он, по существу, не может быть диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения. И мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали, в торговле с КНДР», — сказал президент Белоруссии.

Господин Лукашенко также отметил, что рассчитывает на посреднические услуги Приморья в торговле Белоруссии с КНДР. Он отметил, что у лидера КНДР и губернатора Приморья имеются хорошие отношения. «Он мне много о вас рассказывал. Я говорю: "Так это наш человек, наш друг". Он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества "Беларусь — Приморье — КНДР"», — заявил Лукашенко.

Господин Кожемяко, в свою очередь отметил, что как раз сдается автомобильный мост через реку Туманную (Туманган), который свяжет Россию с КНДР. Раньше страны соединял только единственный железнодорожный мост Дружбы. По его словам, у Северной Кореи есть потребность в белорусских товарах и по технике, и по продукции. «Поэтому я думаю, что здесь для них это будет удобный маршрут. В целом отработаны уже взаимоотношения. Поэтому мы, конечно, с большим удовольствием включимся в эту работу», — заключил глава Приморья.