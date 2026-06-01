Умерла актриса из «Анны Карениной» и «Войны и мира» Лариса Жуковская

Заслуженная артистка России, актриса Лариса Жуковская умерла в возрасте 88 лет. Об этом «Ъ» сообщил источник в МХАТ им. М. Горького.

Лариса Жуковская

Фото: МХАТ Горького

Последнее время Лариса Жуковская боролась с продолжительной болезнью. Наблюдавшие за ней врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лариса Жуковская родилась 13 июня 1937 года. В 1959 году она окончила ГИТИС на курсе Иосифа Раевского. С 1961 года играла в труппе МХАТ им. М. Горького. В 1956 году дебютировала в кино, всего она сыграла в двух десятках картин. Сыграла роли княжны Вороновой в фильме «Анна Каренина» и княжны Безуховой в «Войне и мире». Удостоена звания «Заслуженная артистка России».