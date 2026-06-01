В Оренбуржье открылся кремне-магниевый завод по производству удобрений

В Кувандыке официально открылся кремне-магниевый завод. Предприятие будет производить минеральные удобрения на основе сульфата магния, сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.

Научное сообщество Оренбургского государственного университета разработало технологию на основе принципов безотходного производства. На заводе уже отгрузили достаточно большое количество удобрений для полей и ферм.

Руфия Кутляева