В Оренбуржье открылся кремне-магниевый завод по производству удобрений

В Кувандыке официально открылся кремне-магниевый завод. Предприятие будет производить минеральные удобрения на основе сульфата магния, сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Научное сообщество Оренбургского государственного университета разработало технологию на основе принципов безотходного производства. На заводе уже отгрузили достаточно большое количество удобрений для полей и ферм.

Руфия Кутляева