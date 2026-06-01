В Оренбуржье открылся кремне-магниевый завод по производству удобрений
В Кувандыке официально открылся кремне-магниевый завод. Предприятие будет производить минеральные удобрения на основе сульфата магния, сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Научное сообщество Оренбургского государственного университета разработало технологию на основе принципов безотходного производства. На заводе уже отгрузили достаточно большое количество удобрений для полей и ферм.