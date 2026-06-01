Выручка участников «Китап-Байрама» превысила 18,8 млн рублей

Участники книжной ярмарки «Китап-Байрам» в этом году реализовали книги и другие товары на 18,8 млн руб., сообщает «BFM Уфа» со ссылкой на пресс-службу правительства Башкирии.

Книжная ярмарка проходила в Уфе с 28 по 30 мая. За это время продано около 16 тыс. книжных экземпляров на 10 млн руб.

Число посетителей мероприятия по сравнению с прошлым годом уменьшилось до 118 тыс. человек.

В 2025 году «Китап-Байрам» посетили 184 тыс. человек, выручка участников составила 11,7 млн руб. В 2024 году на мероприятие пришли 173,6 тыс. человек, а продажа книг принесла 8,8 млн руб.

