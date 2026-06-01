Роспатент отказал бизнесмену в регистрации товарного знака «Четко и точка»

Роспатент отказал предпринимателю из Тюмени в регистрации фразы «Четко и точка» в качестве товарного знака. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы ведомства.

Основанием для отказа послужило сходство до степени смешения с ранее поданным обозначением «и точка», а также с ранее зарегистрированным товарным знаком «четко», принадлежащим другому лицу. Ведомство указало, что словосочетание «Четко и точка» не является устойчивым и не зафиксировано в словарях, поэтому элементы «четко» и «и точка» анализировались по отдельности. Заявитель, в свою очередь, настаивал на различиях по фонетическим, визуальным и семантическим признакам, включая разное исполнение шрифтов и размеров.

В апреле Роспатент уже отказал предпринимателю из Краснодарского края в регистрации комбинированного обозначения «Точно вкусно» для сельхозпродукции, рекламы и услуг общепита изза сходства с серией знаков «Вкусно и точка», «Теперь точно вкусно!» и Vkusno — i tochka. Возражения заявителя о том, что ведомство прежде регистрировало знаки со словами «точно» и «вкусно», патентная коллегия отклонила, отметив фонетические, визуальные и смысловые различия с «Точно вкусно».