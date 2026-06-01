В Татарстане на обучение сотрудников ОПК направят 26 млн рублей

В Татарстане в этом году бесплатное обучение пройдут 785 сотрудников 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. На эти цели направят 26 млн руб., сообщила пресс-служба кадрового центра «Работа России» Татарстана.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Работодатели смогут компенсировать затраты на обучение сотрудников.

Программа финансируется за счет федерального и регионального бюджетов и направлена на повышение квалификации работников и получение новых специальностей.

В прошлом году в рамках аналогичной программы обучение прошли 1,5 тыс. сотрудников девяти предприятий оборонно-промышленного комплекса Татарстана.

Анна Кайдалова