В Татарстане на обучение сотрудников ОПК направят 26 млн рублей
В Татарстане в этом году бесплатное обучение пройдут 785 сотрудников 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. На эти цели направят 26 млн руб., сообщила пресс-служба кадрового центра «Работа России» Татарстана.
Работодатели смогут компенсировать затраты на обучение сотрудников.
Программа финансируется за счет федерального и регионального бюджетов и направлена на повышение квалификации работников и получение новых специальностей.
В прошлом году в рамках аналогичной программы обучение прошли 1,5 тыс. сотрудников девяти предприятий оборонно-промышленного комплекса Татарстана.