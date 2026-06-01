BP начала добычу газа из глубокозалегающих пластов на Каспии

Британская компания BP в качестве оператора проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) объявила о начале коммерческой добычи свободного природного газа в азербайджанском секторе Каспия, сообщает пресс-служба BP-Azerbaijan. Отмечается, что АЧГ, известное как одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, впервые приступило к коммерческой газодобыче.

Первая скважина пробурена с платформы «Западный Чираг». По данным компании, там находятся два приоритетных глубокозалегающих пласта. Добываемые из скважины газ и конденсат будут направляться на Сангачальский терминал с использованием существующей инфраструктуры АЧГ путем интеграции систем переработки нефти и газа, что создает возможность для эффективного использования существующих морских объектов. Оценочные извлекаемые запасы свободного газа составляют около 4 трлн куб.футов (порядка 113,27 млрд куб.м) с потенциалом увеличения до 6 трлн куб.футов. (169,9 млрд куб.м)

Глава регионального подразделения BP Джо Кристофоли заявил, что месторождение, добывающее нефть почти 30 лет, открывает новую страницу и сохраняет потенциал. Он добавил, что с началом газодобычи АЧГ становится интегрированным нефтегазовым месторождением, что внесет вклад в планы Азербайджана по увеличению энергоснабжения Европы и поддержку энергоперехода.