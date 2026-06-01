Самый дорогой банан украден из музея

В филиале Центра Помпиду во французском Меце с выставки «Бесконечное воскресенье» исчезла работа известнейшего художника итальянца Маурицио Каттелана «Комедиант» — банан, приклеенный к стене серебристым скотчем. То самое произведение, которое с 2019 года заставляет мир спорить о том, какова же цена этому самому современному искусству. Тому, что банан снова съели, удивляется корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

В субботу днем смотритель музея обнаружил, что со стены пропала работа 65-летнего классика совриска Маурицио Каттелана «Комедиант». Это один из ключевых экспонатов рассчитанной на два года — с мая 2025 по январь 2027 года — выставки «Бесконечное воскресенье». Одним из ее кураторов был Каттелан, не только давно привыкший к скандалам, которые вызывают многие его произведения, но и научившийся с подлинным артистизмом их провоцировать.

Музей немедленно подал заявление в полицию. Но одновременно поспешил успокоить публику, объяснив, что ничего страшного не произошло: банан заменили, произведение искусства не пострадало.

На самом деле, если вдуматься, пострадать ему довольно трудно. Потому что произведением Каттелана считается не банан и не скотч, которым он криво приклеен к стене. Главное сокровище находится в папке с документами. Покупатель приобретает сертификат подлинности произведения и инструкцию по его эксплуатации. Банан может быть новым, старым, зеленым, желтым, может быть даже съеденным. Искусство останется прежним.

История «Комедианта» такова с первых же дней его существования. Когда работа впервые появилась в 2019 году в Майами на ярмарке Art Basel, все три экземпляра инсталляции галерист Эмманюэль Перротен продал за $120 тыс. каждый. Такого не было со времен «Фонтана» Марселя Дюшана. Художественные критики разводили руками, будучи не в силах решить, кто над кем смеется — рынок, коллекционер или художник. Вскоре после объявления о столь успешной продаже американский художник и коллекционер Дэвид Датуна оторвал выставленный банан от стены и съел его, словно желая умножить одну художественную акцию на другую. Он объяснил, что, уважая Каттелана, протестует против безумных цен за ничтожное произведение, и назвал свой акт «Перформансом голодного художника».

Но дальнейшие события показали, что одним художникам так и суждено быть голодными, другим — успешными. Через пять лет, 20 ноября 2024 года, одна из версий «Комедианта» была продана на Sotheby's уже за $6,2 млн. Ее купил китайский финансист Джастин Сан, специализирующийся на криптовалюте, и тоже съел банан, вместо того чтобы повесить его в гостиной. После чего сообщил журналистам, что каттелановский экземпляр был гораздо вкуснее любых других бананов, которые он когда-либо пробовал в жизни. Все намеки на то, что стоимость искусства Каттелана так же условна, как стоимость криптовалюты, которой Сан спекулирует, были им проигнорированы. Он решил проникнуть в самую суть искусства, был согласен заплатить за это — и он это сделал.

Выставляя такой соблазнительный банан, дирекция Центра Помпиду в Меце была готова к неожиданностям. Они не замедлили явиться. Прошлым летом один из посетителей уже решил бесплатно съесть драгоценный фрукт.

Ему удалось откусить кусок, что вызвало потом удивленный комментарий художника, попенявшего вандалу: что же тот не сожрал заодно кожуру и скотч.

И вот в субботу, 30 мая, обнаружилось новое покушение — правда, теперь банан решили не есть в музее, а просто похитить. Повторяя в виде фарса историю ограбления Лувра, злоумышленник едва ли надеялся продать золотой банан коллекционерам, ведь вне музейных стен он стоит не дороже своего аналога из ближайшей фруктовой лавки.

Тем самым художественная история «Комедианта» блистательно продолжилась. Кража банана выглядит почти логическим продолжением авторского замысла. Можно сказать, что он сделался самым живым произведением современного искусства. Большинство музейных экспонатов десятилетиями спокойно висит на своих местах. С бананом Каттелана постоянно что-то происходит. Его едят, покупают, обсуждают, воруют. Скандал вокруг работы давно уже стал частью самой работы.

В конце концов если произведение искусства задает вопрос о природе ценности, то что может быть убедительнее кражи предмета, который одновременно ничего не стоит и стоит миллионы?

Каттелан никогда не был просто художником объектов. Он всегда был художником ситуаций, которые ставили и профессионалов, и общественное мнение в тупик. Его действующий унитаз из золота 750-й пробы, названный «Америка», его папа римский, побитый метеоритом, или милая кукла стоящего на коленях Гитлера должны были удивлять и возмущать. Они предназначались не столько для музейных залов, сколько для репортажей журналистов и для инстаграмов глумящихся неофитов — в этот момент вступающих в тот самый диалог с искусством, на который их провоцирует автор.