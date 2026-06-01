Омича осудили на 15 лет за поджог вышки сотовой связи по заданию куратора

2-й Восточный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело жителя Омска о поджоге вышки сотовой связи и попытке вывести из строя релейный шкаф. Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта). Омича приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщило управление ФСБ по Омской области.

По данным следствия, фигурант дела в интернете связался с неизвестным, который предложил ему за деньги устроить серию поджогов. «Осознавая возможную причастность заказчика к спецслужбам Украины, житель Омска совершил поджог вышки сотовой связи и приобрел зажигательную смесь для повреждения релейного шкафа»,— говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан сотрудниками госбезопасности до того, как успел совершить второй теракт. Уточняется, что вознаграждение омич от куратора не получил.

