Бани Кузбасса признаны опасными для здоровья и духовности детей

Посещение бани или сауны в Кемеровской области может нанести вред здоровью, а также развитию детей. Это следует из постановления правительства региона от 1 июня.

Документ определяет места, «нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Исключение сделано для бань (саун), которые расположены в составе спортивных объектов, фитнес-центров или других физкультурно-спортивных организаций.

Чем опасны бани, в постановлении не сообщается. Но указывается, что правительство приняло такое решение на основании заключения областной экспертной комиссии. Помимо бань, других объектов в перечне нет.

Валерий Лавский