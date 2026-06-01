Филиал «ПМУ» направил на поддержку детей сотрудников 12 млн рублей

К Международному дню защиты детей филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги поддержки сотрудников — родителей. В 2025 году на эти цели было направлено 12 млн рублей.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Одна из главных целей работы для любого человека — обеспечить благополучие своих детей. Сотрудники филиала «ПМУ» получают не только достойную зарплату, но и многочисленные корпоративные льготы для семей с детьми. Такая поддержка — наш приоритет и важное конкурентное преимущество как работодателя.

При создании семьи предприятие выплачивает сотрудникам, заключающим брак впервые, материальную помощь в размере 10 000 рублей. Заботиться о детях работников «Уралхим» начинает еще до их появления на свет. Женщины уходят в отпуск по беременности и родам с сохранением среднего заработка на сроке 16 недель вместо 30 по Трудовому кодексу РФ. В связи с рождением ребенка предприятие выплачивает каждому родителю по 10 000 рублей. Решить вопрос с жильем семьи могут, участвуя в корпоративной ипотечной программе.

Дети сотрудников филиала «ПМУ» получают от «Уралхима» новогодние подарки, наборы для первоклассников, путевки в детские летние лагеря, участвуют в конкурсах и корпоративных мероприятиях. Например, в 2025 году в летней оздоровительной кампании приняли участие 127 детей, наборы канцелярии получил 45 первоклассников, а новогодние подарки были вручены 565 детям сотрудников.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» обеспечивает сотрудникам уровень оплаты труда выше среднего по Пермскому краю и социальный пакет из 70 различных корпоративных льгот. С актуальными вакансиями можно познакомиться по ссылке.

